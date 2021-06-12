kolyuchy написав:
А какие подводные камни есть в Оплате частями? Как ее досрочно погасить - вывести кредитку в 0?
сильно ее не тестили, эту Оплату здесь.
во-первых она достаточно дорогая - 3% комис. лучше тогда Альфа - 1,8% с досрочным погашением или Моно 1,9% без досрочного погашения. поэтому только бесплатная. бесплатно вроде только 3 месяца - если нет акции.
собственно, в досрочном погашении и подвох. чтобы закрыть выборочно, это можно сделать через web версию. НО остаток рассрочки становится платным!!!
либо, как Вы написали, погасить кредитку в ноль - но тогда закроются все рассрочки.
т.е. с практической точки зрения - открываете бесплатные рассрочки, гасите их по сроку и все.