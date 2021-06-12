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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3289329032913292

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 12:09

  Flamingo написав:
  demichh написав:Подскажите
1.на кредитку можно толкнуть моней и сразу потратить: штрафа за несанкц. овердрафт не будет?
2. Пытаюсь пумбой стянуть 1 грн, 10 коп. 1 коп с форварда: выдает ошибки. До барсука запрос не доходит (сказала девочка на телефоне).

1. Лучше потянуть пумбой тогда точно не будет. С чужими толкалками по кредитке вроде быть не должно, но зачем рисковать?
2. Проблема имеет место быть. Доступного лекарства пока нет.
Пробуйте позже без гарантий на успех либо транзитьте через других

2. на дебетку ПУМБ перевело без проблем, с неё уже на кредитку можно.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 22:28

  Flamingo написав:
  Vorlon написав:Кто подскажет - каким образом лучше (или эффективнее) отправить фото квитанции для добавления в шаблоны коммунальных услуг? Хочу добавить платёж за обслуживание дома.

Я считаю что лучше всего написать в личку местному представителю, все описать и приложить скан счета вашей организации. У нескольких человек уже есть положительный опыт когда в течение 2-3 месяцев в итоге организацию таки добавляли. А вот все оте посылания через чат в веб-приложении или в мобайле или им на мыло - ИМХО - путь в никуда. Мне только представитель пытался помочь - все остальные полный ноль

мне вот на днях добавили - писал через приложение с фотами квитанций. Прошел месяц или два. А вот исправить по другому ОСББ старый счет на ибан никак не могут уже пол года как...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 08:14

Re: ПУМБ

А какие подводные камни есть в Оплате частями? Как ее досрочно погасить - вывести кредитку в 0?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 08:52

  kolyuchy написав:А какие подводные камни есть в Оплате частями? Как ее досрочно погасить - вывести кредитку в 0?


без камней - в ноль,
иначе накапает прОцент за пользование наличными за весь период
cohan
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 08:58

  kolyuchy написав:А какие подводные камни есть в Оплате частями? Как ее досрочно погасить - вывести кредитку в 0?

сильно ее не тестили, эту Оплату здесь.

во-первых она достаточно дорогая - 3% комис. лучше тогда Альфа - 1,8% с досрочным погашением или Моно 1,9% без досрочного погашения. поэтому только бесплатная. бесплатно вроде только 3 месяца - если нет акции.

собственно, в досрочном погашении и подвох. чтобы закрыть выборочно, это можно сделать через web версию. НО остаток рассрочки становится платным!!!
либо, как Вы написали, погасить кредитку в ноль - но тогда закроются все рассрочки.

т.е. с практической точки зрения - открываете бесплатные рассрочки, гасите их по сроку и все.
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 13 чер, 2021 11:29, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 11:18

Re: ПУМБ

  kolyuchy написав:А какие подводные камни есть в Оплате частями?
До 30 августа по кредитке "всеМОЖУ" можно подключить бесплатные рассрочки на торговые операции от 1 к грн со сроком действия 3 месяца. Ежемесячный платеж (1/3 от суммы рассрочки) по ним будет автоматически включаться в обязательный платёж по карте.

Из нюансов — лимит на рассрочки и кредитный лимит является общим.

  kolyuchy написав:Как ее досрочно погасить - вывести кредитку в 0?
Досрочно погасить рассрочку можно через веб-версию ПУМБ online (на период акции без последствий), все рассрочки — выводом карты в ноль.

ps Рассрочками вне акции не пользовался. По ним ничего не скажу.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 19:08

Re: ПУМБ

У банка ПУМБ плохой пластик. Картой всеКАРТКА со сроком действия до 07/23 практически не пользовался, в основном только в банкомат вставлял для снятие нала — на сегодня бесконтакт не работает.

Выявил из-за карты izibank, детали в этом сообщении.

ps Кредитка всеМОЖУ такого же производителя, пока работает. Непонятно что произошло.
MASolomko
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