RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3290329132923293

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:22

  cohan написав:ВсеКарта перевыпуск нашару же, быстро, удобно

Я за те що іменна може бути кращої якості.
KVV
 
Повідомлень: 809
З нами з: 29.11.18
Подякував: 35 раз.
Подякували: 99 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:34

Re: ПУМБ

Я правильно понимаю: чтобы через ИБ купить валюту достаточно открыть виртуальный счет, а чтобы ее снять нужен пластик? Снятие валюты в отделении без комиссии?
Golf_streem
 
Повідомлень: 102
З нами з: 06.08.20
Подякував: 9 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 09:44

Re: ПУМБ

  Golf_streem написав: Снятие валюты в отделении без комиссии?
2 раза в месяц - да
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6419
З нами з: 20.03.15
Подякував: 104 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3290329132923293
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.