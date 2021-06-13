Я за те що іменна може бути кращої якості.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:22
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:34
Re: ПУМБ
Я правильно понимаю: чтобы через ИБ купить валюту достаточно открыть виртуальный счет, а чтобы ее снять нужен пластик? Снятие валюты в отделении без комиссии?
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:44
Re: ПУМБ
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