ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 09:22
cohan написав:
ВсеКарта перевыпуск нашару же, быстро, удобно
Я за те що іменна може бути кращої якості.
KVV
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Додано: Пон 14 чер, 2021 09:34
Я правильно понимаю: чтобы через ИБ купить валюту достаточно открыть виртуальный счет, а чтобы ее снять нужен пластик? Снятие валюты в отделении без комиссии?
Golf_streem
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Додано: Пон 14 чер, 2021 09:44
Golf_streem написав:
Снятие валюты в отделении без комиссии?
2 раза в месяц - да
Flamingo
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Додано: Пон 14 чер, 2021 12:20
KVV написав:
замовте іменну ВсеКарту іншої МПС.
всеКАРТКА системи Visa, а всеМОЖУ — mastercard.
Виробник пластику один.
Дистанційно якось можна замовити перевипуск картки, щоб стара картка працювала до отримання нової?
MASolomko
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Додано: Пон 14 чер, 2021 12:28
MASolomko написав:
Дистанційно якось можна замовити перевипуск картки, щоб стара картка працювала до отримання нової?
В веб-версии
https://online.pumb.ua/
вторую карту выпустить к счету.
"Подробности счета" - "Открыть новую карту"
ramzes4
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Додано: Пон 14 чер, 2021 12:41
ramzes4 написав: MASolomko написав:
Дистанційно якось можна замовити перевипуск картки, щоб стара картка працювала до отримання нової?
В веб-версии
https://online.pumb.ua/
вторую карту выпустить к счету.
"Подробности счета" - "Открыть новую карту"
там две можно, если третью - надо перевыпускать какую-то из двух, она продолжит висеть в акке как неактивная (хз наверно можно настроить чтоб ыне показывалась)
cohan
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Додано: Пон 14 чер, 2021 12:51
А при аннуляции основной карты, допка становится основной?
MASolomko
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Додано: Пон 14 чер, 2021 12:56
MASolomko написав:
А при аннуляции основной карты, допка становится основной?
хз, но думаю это так
1) А - основная
2) Б - допка
3) В - перевыпуск , если А - то станет А, если Б - то Б, я делал с Б, ничего ессно не поменялось кроме срока и номера, но - а какая разница основноая или нет? они же одинаково списываютися с поправкой на Виза/МС 2000/1000 лимиты в банкоматах
cohan
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