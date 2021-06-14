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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:29
Если Альфой тянуть с ВсеКарты, комиссии от Пумба не будет?
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freelanc
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Додано: Пон 14 чер, 2021 21:36
freelanc написав:
Если Альфой тянуть с ВсеКарты, комиссии от Пумба не будет?
Будет, согласно тарифам,она не всемогущая. Толкайте на необанки
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Мизантрóп
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