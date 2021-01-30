|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:29
Если Альфой тянуть с ВсеКарты, комиссии от Пумба не будет?
-
freelanc
-
-
- Повідомлень: 162
- З нами з: 04.11.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:36
freelanc написав:
Если Альфой тянуть с ВсеКарты, комиссии от Пумба не будет?
Будет, согласно тарифам,она не всемогущая. Толкайте на необанки
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5899
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 1107 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 21:45
freelanc https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
я на форуме три дня, а всё нужное в закладки добавил
-
clash
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 22:38
clash написав:
я на форуме три дня
З нами з: 30.01.21
Чи є назва у цього феномена?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5808
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 255 раз.
- Подякували: 760 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 22:40
klug написав: clash написав:
я на форуме три дня
З нами з: 30.01.21
Чи є назва у цього феномена?
ну плюс-минус
-
clash
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 чер, 2021 22:55
klug написав: clash написав:
я на форуме три дня
З нами з: 30.01.21
Чи є назва у цього феномена?
с Меркурия галактический коллега))
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 5899
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1075 раз.
- Подякували: 1107 раз.
-
- Профіль
-
-
-
clash
-
-
- Повідомлень: 538
- З нами з: 30.01.21
- Подякував: 210 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ol_zy
і 15 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|