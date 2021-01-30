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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3291329232933294

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:29

Если Альфой тянуть с ВсеКарты, комиссии от Пумба не будет?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:36

  freelanc написав:Если Альфой тянуть с ВсеКарты, комиссии от Пумба не будет?

Будет, согласно тарифам,она не всемогущая. Толкайте на необанки
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 21:45

freelanc https://mustbe.ml/tables/p2p_sep
я на форуме три дня, а всё нужное в закладки добавил :lol:
clash
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:38

  clash написав:я на форуме три дня

З нами з: 30.01.21

Чи є назва у цього феномена?
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:40

  klug написав:
  clash написав:я на форуме три дня

З нами з: 30.01.21

Чи є назва у цього феномена?

ну плюс-минус :lol:
clash
 
Повідомлень: 538
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 22:55

  klug написав:
  clash написав:я на форуме три дня

З нами з: 30.01.21

Чи є назва у цього феномена?
с Меркурия галактический коллега))
Мизантрóп
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Повідомлень: 5899
З нами з: 03.12.14
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Подякували: 1107 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 23:04

Мизантрóп
с Меркурия галактический коллега))

плюс-минус :lol: :lol: :lol:
clash
 
Повідомлень: 538
З нами з: 30.01.21
Подякував: 210 раз.
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  #<1 ... 3291329232933294
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