Из приложения ПУМБа вдруг исчезли Харьковские тепловые сети. Хочу попытаться заплатить опять же через приложение, но выбрав пункт ЕРЦ Мегабанк, у них есть тепловые сети. Там требует номер лицевого счета. Может кто знает, нужно писать лицевой счет в Мегабанке или в тепловых сетях?
Востаннє редагувалось ishvara в Вів 15 чер, 2021 13:12, всього редагувалось 2 разів.
ishvara написав:Из приложения ПУМБа вдруг исчезли Харьковские тепловые сети. Хочу попытаться заплатить опять же через приложение, но выбрав пункт ЕРЦ Мегабанк, у них есть тепловые сети. Там требует номер лицевого счета. Может кто знает, нужно писать лицевой счет в Мегабанке или в тепловых сетях?
У такому формулюванні я би писав особовий рахунок у Мегабанку, але тестовий платіж зробив би на малу суму, ну а далі вже по реквізитах буде ясно.