рискну предположить что в тарифах зачисления
конечно, такого свинства как у * и *( и то м.б. тоже уже нет) как прОцент за зачисление на карту результата валютообмена у ПУМБы быть не должно, но... лучше проверить
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:06
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