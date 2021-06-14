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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3292329332943295

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Вів 15 чер, 2021 16:06

  Прораб написав:Вопрос.
При покупке валюты выбирать нужно счет или карту?
В чем разница?


рискну предположить что в тарифах зачисления
конечно, такого свинства как у * и *( и то м.б. тоже уже нет) как прОцент за зачисление на карту результата валютообмена у ПУМБы быть не должно, но... лучше проверить
cohan
 
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  #<1 ... 3292329332943295
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