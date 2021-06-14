рискну предположить что в тарифах зачисления
конечно, такого свинства как у * и *( и то м.б. тоже уже нет) как прОцент за зачисление на карту результата валютообмена у ПУМБы быть не должно, но... лучше проверить
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Додано: Вів 15 чер, 2021 16:06
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:03
Re: ПУМБ
Между картами обмен за свои проходит без комиссий
Додано: Вів 15 чер, 2021 20:17
а кто-то выяснил, что все-таки произошло с ХТС?
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