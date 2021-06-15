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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3292329332943295 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 838 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 123 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 230 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 195 Всього голосів : 838 Додано: Вів 15 чер, 2021 16:06 Прораб написав: Вопрос.

При покупке валюты выбирать нужно счет или карту?

В чем разница? Вопрос.При покупке валюты выбирать нужно счет или карту?В чем разница?



рискну предположить что в тарифах зачисления

конечно, такого свинства как у * и *( и то м.б. тоже уже нет) как прОцент за зачисление на карту результата валютообмена у ПУМБы быть не должно, но... лучше проверить рискну предположить что в тарифах зачисленияконечно, такого свинства как у * и *( и то м.б. тоже уже нет) как прОцент за зачисление на карту результата валютообмена у ПУМБы быть не должно, но... лучше проверить cohan Повідомлень: 1955 З нами з: 27.09.19 Подякував: 78 раз. Подякували: 149 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 18:03 Re: ПУМБ cohan написав: Прораб написав: Вопрос.

При покупке валюты выбирать нужно счет или карту?

В чем разница? Вопрос.При покупке валюты выбирать нужно счет или карту?В чем разница?



рискну предположить что в тарифах зачисления

конечно, такого свинства как у * и *( и то м.б. тоже уже нет) как прОцент за зачисление на карту результата валютообмена у ПУМБы быть не должно, но... лучше проверить рискну предположить что в тарифах зачисленияконечно, такого свинства как у * и *( и то м.б. тоже уже нет) как прОцент за зачисление на карту результата валютообмена у ПУМБы быть не должно, но... лучше проверить Между картами обмен за свои проходит без комиссий Между картами обмен за свои проходит без комиссий alter Повідомлень: 605 З нами з: 14.05.08 Подякував: 308 раз. Подякували: 112 раз. Профіль ICQ 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 20:17 ishvara написав: Из приложения ПУМБа вдруг исчезли Харьковские тепловые сети. Хочу попытаться заплатить опять же через приложение, но выбрав пункт ЕРЦ Мегабанк, у них есть тепловые сети. Там требует номер лицевого счета. Может кто знает, нужно писать лицевой счет в Мегабанке или в тепловых сетях? Из приложения ПУМБа вдруг исчезли Харьковские тепловые сети. Хочу попытаться заплатить опять же через приложение, но выбрав пункт ЕРЦ Мегабанк, у них есть тепловые сети. Там требует номер лицевого счета. Может кто знает, нужно писать лицевой счет в Мегабанке или в тепловых сетях?

а кто-то выяснил, что все-таки произошло с ХТС? а кто-то выяснил, что все-таки произошло с ХТС? Shaman Повідомлень: 991 З нами з: 29.09.19 Подякував: 108 раз. Подякували: 223 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 15 чер, 2021 20:50 Shaman написав: а кто-то выяснил, что все-таки произошло с ХТС? а кто-то выяснил, что все-таки произошло с ХТС?

Знакомые уже 5 дней выясняют. "ХТС" говорит, что реквизиты не менял. "ПУМБ" говорит, что тоже никаких изменений не делал у себя. А платежи тем не менее в адрес этой конторы до сих пор нельзя оформить. Вот такой парадокс! Каждый клянется, что у него всё в порядке, а клиенты в итоге страдают...



Кстати, нюанс этот только сейчас заметил: если говорят, что эта контора пропала из списка в ПУМБ, то выходит банк перестал обслуживать платежи по упрощенной схеме для этого получателя. Заплатить-то конечно можно через прямой перевод по реквизитам, но тогда и комиссию сдерут не слабую! Знакомые уже 5 дней выясняют. "ХТС" говорит, что реквизиты не менял. "ПУМБ" говорит, что тоже никаких изменений не делал у себя. А платежи тем не менее в адрес этой конторы до сих пор нельзя оформить. Вот такой парадокс! Каждый клянется, что у него всё в порядке, а клиенты в итоге страдают...Кстати, нюанс этот только сейчас заметил: если говорят, что эта контора пропала из списка в ПУМБ, то выходит банк перестал обслуживать платежи по упрощенной схеме для этого получателя. Заплатить-то конечно можно через прямой перевод по реквизитам, но тогда и комиссию сдерут не слабую! yuri_m Повідомлень: 1008 З нами з: 25.11.08 Подякував: 85 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3292329332943295 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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