Додано: Вів 15 чер, 2021 20:50

Shaman написав: а кто-то выяснил, что все-таки произошло с ХТС? а кто-то выяснил, что все-таки произошло с ХТС?

Знакомые уже 5 дней выясняют. "ХТС" говорит, что реквизиты не менял. "ПУМБ" говорит, что тоже никаких изменений не делал у себя. А платежи тем не менее в адрес этой конторы до сих пор нельзя оформить. Вот такой парадокс! Каждый клянется, что у него всё в порядке, а клиенты в итоге страдают...Кстати, нюанс этот только сейчас заметил: если говорят, что эта контора пропала из списка в ПУМБ, то выходит банк перестал обслуживать платежи по упрощенной схеме для этого получателя. Заплатить-то конечно можно через прямой перевод по реквизитам, но тогда и комиссию сдерут не слабую!