рискну предположить что в тарифах зачисления
конечно, такого свинства как у * и *( и то м.б. тоже уже нет) как прОцент за зачисление на карту результата валютообмена у ПУМБы быть не должно, но... лучше проверить
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 15 чер, 2021 16:06
Додано: Вів 15 чер, 2021 18:03
Re: ПУМБ
Между картами обмен за свои проходит без комиссий
Додано: Вів 15 чер, 2021 20:17
а кто-то выяснил, что все-таки произошло с ХТС?
Додано: Вів 15 чер, 2021 20:50
Знакомые уже 5 дней выясняют. "ХТС" говорит, что реквизиты не менял. "ПУМБ" говорит, что тоже никаких изменений не делал у себя. А платежи тем не менее в адрес этой конторы до сих пор нельзя оформить. Вот такой парадокс! Каждый клянется, что у него всё в порядке, а клиенты в итоге страдают...
Кстати, нюанс этот только сейчас заметил: если говорят, что эта контора пропала из списка в ПУМБ, то выходит банк перестал обслуживать платежи по упрощенной схеме для этого получателя. Заплатить-то конечно можно через прямой перевод по реквизитам, но тогда и комиссию сдерут не слабую!
Додано: Сер 16 чер, 2021 01:25
Re: ПУМБ
Хочу открыть карточку в Пумбе "все можу" для оплати коммуналки. Есть тут акция типа приведи друга или открыть по рекомендации и получить обоим финансовую выгоду?
Додано: Сер 16 чер, 2021 02:46
Есть.
Вот ссылка, которую надо открыть в Вайбере: v.pumb.ua/bcZpLc
(Или откройте ее в браузере, он сам перекинет в Вайбер)
Вайбер нужен обязательно для выбора кешбека и со старта будет проще, если он на номере, который вы в ПУМБе назначите финансовым.
Вам перезвонят из ПУМБа, уточнят, когда и в какое отделение вам удобно прийти.
Еще зададут вопросы, поскольку ВсеМожу - кредитная карта.
Чтобы получить кредитный лимит побольше (до 30000), лучше быть трудоустроеным, но дают и самозанятым, тогда спросят имя/телефон тех, кто может подтвердить вашу особу. Родственники вполне справляются.
Вознаграждение 100 грн зачисляется после первой оплаты от 100 грн картой.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|