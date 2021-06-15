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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 07:53
Aktus написав:
Вот ссылка, которую надо открыть в Вайбере: v.pumb.ua/bcZpLc
ukrprom2014 написав:
Скопируйте и вставьте в любой интерент-браузер v.pumb.ua/bcZpLc
Интересно девки пляшут! Автозамена?
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Ferlakur
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:00
Del
Востаннє редагувалось Ferlakur
в Сер 16 чер, 2021 08:21, всього редагувалось 1 раз.
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Ferlakur
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:15
Ferlakur написав: Aktus написав:
Вот ссылка, которую надо открыть в Вайбере: v.pumb.ua/bcpFKw
ukrprom2014 написав:
Скопируйте и вставьте в любой интерент-браузер v.pumb.ua/bcpFKw
Интересно девки пляшут! Автозамена?
Лучше указывать с http:http://v.pumb.ua/bcpFKw
Эта точно проверена
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ukrprom2014
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Додано: Сер 16 чер, 2021 08:49
ukrprom2014 абы рефки засветить
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unknownurl
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