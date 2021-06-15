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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3293329432953296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 838
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
230
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 838
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 07:53

  Aktus написав:Вот ссылка, которую надо открыть в Вайбере: v.pumb.ua/bcZpLc


  ukrprom2014 написав:Скопируйте и вставьте в любой интерент-браузер v.pumb.ua/bcZpLc


Интересно девки пляшут! Автозамена? :D
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:00

Re: ПУМБ

Del
Востаннє редагувалось Ferlakur в Сер 16 чер, 2021 08:21, всього редагувалось 1 раз.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3958
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Подякував: 234 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:15

  Ferlakur написав:
  Aktus написав:Вот ссылка, которую надо открыть в Вайбере: v.pumb.ua/bcpFKw


  ukrprom2014 написав:Скопируйте и вставьте в любой интерент-браузер v.pumb.ua/bcpFKw


Интересно девки пляшут! Автозамена? :D

Лучше указывать с http:
http://v.pumb.ua/bcpFKw
Эта точно проверена
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 08:49

ukrprom2014 абы рефки засветить
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