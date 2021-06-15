|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:01
lel написав:
ПУМба посмотрела, что на счету 0 и долила ещё 6000 кредитного лимита. К акции- в тему.
свинорылам не наливают что-то )), в ноль выведено сразу как узнано о шаровом снятии
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 1962
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 149 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему