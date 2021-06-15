RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3293329432953296

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 12:01

  lel написав:ПУМба посмотрела, что на счету 0 и долила ещё 6000 кредитного лимита. К акции- в тему.


свинорылам не наливают что-то )), в ноль выведено сразу как узнано о шаровом снятии
cohan
 
Повідомлень: 1962
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:02

Re: ПУМБ

Подскажите, а есть доп. комис, если тянуть сторонними банками (р2р) с всекарта (дебетка) и с всеможу (кредитка - пока акция)?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6875
З нами з: 20.01.15
Подякував: 409 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:08

  ol_zy написав:Подскажите, а есть доп. комис, если тянуть сторонними банками (р2р) с всекарта (дебетка) и с всеможу (кредитка - пока акция)?


Да. Только приложухой ПУМБ.
jay2004
 
Повідомлень: 2818
З нами з: 19.02.09
Подякував: 79 раз.
Подякували: 327 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 чер, 2021 16:11

  jay2004 написав:
  ol_zy написав:Подскажите, а есть доп. комис, если тянуть сторонними банками (р2р) с всекарта (дебетка) и с всеможу (кредитка - пока акция)?


Да. Только приложухой ПУМБ.

С всеможу можно и тянуть
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14736
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8018 раз.
Подякували: 3890 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 3293329432953296
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alex_TT, lov2108, ramzes4 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (95377)
16.06.2021 17:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.