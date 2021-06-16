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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 16 чер, 2021 12:01
lel написав:
ПУМба посмотрела, что на счету 0 и долила ещё 6000 кредитного лимита. К акции- в тему.
свинорылам не наливают что-то )), в ноль выведено сразу как узнано о шаровом снятии
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cohan
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Додано: Сер 16 чер, 2021 16:02
Подскажите, а есть доп. комис, если тянуть сторонними банками (р2р) с всекарта (дебетка) и с всеможу (кредитка - пока акция)?
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ol_zy
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Додано: Сер 16 чер, 2021 16:08
ol_zy написав:
Подскажите, а есть доп. комис, если тянуть сторонними банками (р2р) с всекарта (дебетка) и с всеможу (кредитка - пока акция)?
Да. Только приложухой ПУМБ.
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jay2004
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Додано: Сер 16 чер, 2021 16:11
jay2004 написав: ol_zy написав:
Подскажите, а есть доп. комис, если тянуть сторонними банками (р2р) с всекарта (дебетка) и с всеможу (кредитка - пока акция)?
Да. Только приложухой ПУМБ.
С всеможу можно и тянуть
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 16 чер, 2021 19:25
Вкладчик1234 написав: jay2004 написав: ol_zy написав:
Подскажите, а есть доп. комис, если тянуть сторонними банками (р2р) с всекарта (дебетка) и с всеможу (кредитка - пока акция)?
Да. Только приложухой ПУМБ.
С всеможу можно и тянуть
до конца лета
- как я провел лето?
- без комиссии
(с)
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cohan
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