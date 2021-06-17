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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3294329532963297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:44

  cohan написав:
  lel написав:ПУМба посмотрела, что на счету 0 и долила ещё 6000 кредитного лимита. К акции- в тему.


свинорылам не наливают что-то )), в ноль выведено сразу как узнано о шаровом снятии


После выведения в ноль налили сразу дополнительно 20 000 чтобы не скучал. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:35

  Ratatui написав:
  cohan написав:
  lel написав:ПУМба посмотрела, что на счету 0 и долила ещё 6000 кредитного лимита. К акции- в тему.


свинорылам не наливают что-то )), в ноль выведено сразу как узнано о шаровом снятии


После выведения в ноль налили сразу дополнительно 20 000 чтобы не скучал. :mrgreen:


достигнут теоретический максимум (с) :mrgreen:
cohan
 
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  #<1 ... 3294329532963297
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