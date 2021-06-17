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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:35
Ratatui написав: cohan написав: lel написав:
ПУМба посмотрела, что на счету 0 и долила ещё 6000 кредитного лимита. К акции- в тему.
свинорылам не наливают что-то )), в ноль выведено сразу как узнано о шаровом снятии
После выведения в ноль налили сразу дополнительно 20 000 чтобы не скучал.
достигнут теоретический максимум (с)
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Додано: Чет 17 чер, 2021 23:47
kreuz написав:
Доречі, а навіщо отой Пейхаб Вам здався? Поки є категорійний кешбек на комуналь, обирайте його і платіть через додаток ПУМБу з 5% КБ брутто, тим більше що база отримувачів одна й та сама...
Ничого подібного, в Пумб оналайні немає деяких контрагентів, які є в Пейхабі. Хоч це і одна контора, але інший підрозділ, а в Пумбі підрозділи це як різні частини Франкєнштейна, повна дезорганізація і неузгодженість, одним словом - бардак.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:21
Игорь Алексеевич написав:
опять хорошая акция.
перекинул сег. с кредитки на свободный депозит. лишней копейка не бывает.))
На свободном нынче 4% грязными в отсутствие других депозитов, или же, если в аппликухе открывать, то будет 5% грязью?
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