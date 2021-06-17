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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3294329532963297

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 21:44

  cohan написав:
  lel написав:ПУМба посмотрела, что на счету 0 и долила ещё 6000 кредитного лимита. К акции- в тему.


свинорылам не наливают что-то )), в ноль выведено сразу как узнано о шаровом снятии


После выведения в ноль налили сразу дополнительно 20 000 чтобы не скучал. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 22:35

  Ratatui написав:
  cohan написав:
  lel написав:ПУМба посмотрела, что на счету 0 и долила ещё 6000 кредитного лимита. К акции- в тему.


свинорылам не наливают что-то )), в ноль выведено сразу как узнано о шаровом снятии


После выведения в ноль налили сразу дополнительно 20 000 чтобы не скучал. :mrgreen:


достигнут теоретический максимум (с) :mrgreen:
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 23:47

  kreuz написав:Доречі, а навіщо отой Пейхаб Вам здався? Поки є категорійний кешбек на комуналь, обирайте його і платіть через додаток ПУМБу з 5% КБ брутто, тим більше що база отримувачів одна й та сама...

Ничого подібного, в Пумб оналайні немає деяких контрагентів, які є в Пейхабі. Хоч це і одна контора, але інший підрозділ, а в Пумбі підрозділи це як різні частини Франкєнштейна, повна дезорганізація і неузгодженість, одним словом - бардак.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:21

  Игорь Алексеевич написав:опять хорошая акция.
перекинул сег. с кредитки на свободный депозит. лишней копейка не бывает.))

На свободном нынче 4% грязными в отсутствие других депозитов, или же, если в аппликухе открывать, то будет 5% грязью?
pharus
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:26

  pharus написав: На свободном нынче 4% грязными в отсутствие других депозитов, или же, если в аппликухе открывать, то будет 5% грязью?

5 грязными, если открывать онлайн.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:49

Re: ПУМБ

Вчера пополнила всекарту переводом р2р из другого банка. Сегодня эта транзакция появилась в списке операций, дата стоит вчерашняя, время 22:10. Но сумма числится заблокированной. Вопрос 1: провелась ли операция? Теперь мне нужно перевести с всекарты эту сумму на кредитку всеможу, а потом потянуть ее сервисом Альфы. Вопрос 2: на кредитке деньги должны отлежаться или сразу можно тянуть?
Oktawa
 
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