После выведения в ноль налили сразу дополнительно 20 000 чтобы не скучал.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 17 чер, 2021 21:44
Додано: Чет 17 чер, 2021 22:35
достигнут теоретический максимум (с)
Додано: Чет 17 чер, 2021 23:47
Ничого подібного, в Пумб оналайні немає деяких контрагентів, які є в Пейхабі. Хоч це і одна контора, але інший підрозділ, а в Пумбі підрозділи це як різні частини Франкєнштейна, повна дезорганізація і неузгодженість, одним словом - бардак.
Додано: П'ят 18 чер, 2021 00:21
Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:26
Додано: П'ят 18 чер, 2021 07:49
Re: ПУМБ
Вчера пополнила всекарту переводом р2р из другого банка. Сегодня эта транзакция появилась в списке операций, дата стоит вчерашняя, время 22:10. Но сумма числится заблокированной. Вопрос 1: провелась ли операция? Теперь мне нужно перевести с всекарты эту сумму на кредитку всеможу, а потом потянуть ее сервисом Альфы. Вопрос 2: на кредитке деньги должны отлежаться или сразу можно тянуть?
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