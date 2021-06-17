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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:11
M-Audio написав: malinin007 написав: Oktawa написав:
А с всекарты если тянуть, будет комиссия.
Да, ошибся, с всеможу нет комиссии, если тянуть.
А в период акции можно и кредитные тянуть без комиссии? Или всё же только толкать из приложения?
Кредитные только в период акции и можно тянуть без начисления %
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velvet
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:30
velvet написав: M-Audio написав:
А в период акции можно и кредитные тянуть без комиссии? Или всё же только толкать из приложения?
Кредитные только в период акции и можно тянуть без начисления %
Упор в вопросе был на "тянуть", а не на акции. Как с кредитными деньгами обращаться вне периода акции, я в курсе. Но вполне может быть и так, что при переводе из приложения комиссии в период акции нет, а если тянуть сторонним сервисом, то вжарят на стандартные 4%.
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M-Audio
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:42
M-Audio написав: velvet написав: M-Audio написав:
А в период акции можно и кредитные тянуть без комиссии? Или всё же только толкать из приложения?
Кредитные только в период акции и можно тянуть без начисления %
Упор в вопросе был на "тянуть", а не на акции. Как с кредитными деньгами обращаться вне периода акции, я в курсе. Но вполне может быть и так, что при переводе из приложения комиссии в период акции нет, а если тянуть сторонним сервисом, то вжарят на стандартные 4%.
ПУМБ не вжарит на 4% комиссии никогда. У него другой подход: на кредитные средства которые хоть потяните, хоть толкнете будут начислять % за пользование кредитными средствами. На период акции эти операции входят в льготный период, а после - нет.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:44
M-Audio написав: velvet написав: M-Audio написав:
А в период акции можно и кредитные тянуть без комиссии? Или всё же только толкать из приложения?
Кредитные только в период акции и можно тянуть без начисления %
Упор в вопросе был на "тянуть", а не на акции. Как с кредитными деньгами обращаться вне периода акции, я в курсе. Но вполне может быть и так, что при переводе из приложения комиссии в период акции нет, а если тянуть сторонним сервисом, то вжарят на стандартные 4%.
Позвонила менеджеру ПУМБа, ответила сначала, что в период акции безкомисионное снятие кредитных средств только переводом через ПУМБ онлайн, а сервисом другого банка будет комиссия, но потом засомневалась, сказала, что сделает запрос. Может кто-то наверняка знает, все-таки будет ли комиссия в этом случае или нет? Была уверена, что нет, а теперь тоже сомневаюсь.
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Oktawa
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:52
Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
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velvet
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:59
Oktawa, за овердрафт на карте всеКАРТКА банк не наказывает (а если накажет, то через контакт-центр можно эту комиссию сторнировать). Поэтому после получения перевода можете сразу пользоваться средствами на ней.
Что касается возможности забирать деньгу сторонними службами с карты всеМОЖУ, то на практике это без дополнительных комиссий.
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MASolomko
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:59
velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
Если я пополню кредитку с дебетки всекарта, то сразу можно будет тянуть или дать отлежаться, как думаете?
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Oktawa
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:02
Oktawa написав: velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
Если я пополню кредитку с дебетки всекарта, то сразу можно будет тянуть или дать отлежаться, как думаете?
Можно сразу
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velvet
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