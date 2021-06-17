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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3295329632973298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:11

  M-Audio написав:
  malinin007 написав:
  Oktawa написав:А с всекарты если тянуть, будет комиссия.

Да, ошибся, с всеможу нет комиссии, если тянуть.

А в период акции можно и кредитные тянуть без комиссии? Или всё же только толкать из приложения?

Кредитные только в период акции и можно тянуть без начисления %
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:30

  velvet написав:
  M-Audio написав:А в период акции можно и кредитные тянуть без комиссии? Или всё же только толкать из приложения?

Кредитные только в период акции и можно тянуть без начисления %

Упор в вопросе был на "тянуть", а не на акции. Как с кредитными деньгами обращаться вне периода акции, я в курсе. Но вполне может быть и так, что при переводе из приложения комиссии в период акции нет, а если тянуть сторонним сервисом, то вжарят на стандартные 4%.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:42

  M-Audio написав:
  velvet написав:
  M-Audio написав:А в период акции можно и кредитные тянуть без комиссии? Или всё же только толкать из приложения?

Кредитные только в период акции и можно тянуть без начисления %

Упор в вопросе был на "тянуть", а не на акции. Как с кредитными деньгами обращаться вне периода акции, я в курсе. Но вполне может быть и так, что при переводе из приложения комиссии в период акции нет, а если тянуть сторонним сервисом, то вжарят на стандартные 4%.

ПУМБ не вжарит на 4% комиссии никогда. У него другой подход: на кредитные средства которые хоть потяните, хоть толкнете будут начислять % за пользование кредитными средствами. На период акции эти операции входят в льготный период, а после - нет.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:44

  M-Audio написав:
  velvet написав:
  M-Audio написав:А в период акции можно и кредитные тянуть без комиссии? Или всё же только толкать из приложения?

Кредитные только в период акции и можно тянуть без начисления %

Упор в вопросе был на "тянуть", а не на акции. Как с кредитными деньгами обращаться вне периода акции, я в курсе. Но вполне может быть и так, что при переводе из приложения комиссии в период акции нет, а если тянуть сторонним сервисом, то вжарят на стандартные 4%.

Позвонила менеджеру ПУМБа, ответила сначала, что в период акции безкомисионное снятие кредитных средств только переводом через ПУМБ онлайн, а сервисом другого банка будет комиссия, но потом засомневалась, сказала, что сделает запрос. Может кто-то наверняка знает, все-таки будет ли комиссия в этом случае или нет? Была уверена, что нет, а теперь тоже сомневаюсь.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:52

Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:59

Re: ПУМБ

Oktawa, за овердрафт на карте всеКАРТКА банк не наказывает (а если накажет, то через контакт-центр можно эту комиссию сторнировать). Поэтому после получения перевода можете сразу пользоваться средствами на ней.

Что касается возможности забирать деньгу сторонними службами с карты всеМОЖУ, то на практике это без дополнительных комиссий.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:59

  velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.

Если я пополню кредитку с дебетки всекарта, то сразу можно будет тянуть или дать отлежаться, как думаете?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:02

  Oktawa написав:
  velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.

Если я пополню кредитку с дебетки всекарта, то сразу можно будет тянуть или дать отлежаться, как думаете?

Можно сразу
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:05

  MASolomko написав:Oktawa, за овердрафт на карте всеКАРТКА банк не наказывает (а если накажет, то через контакт-центр можно эту комиссию сторнировать). Поэтому после получения перевода можете сразу пользоваться средствами на ней.

Что касается возможности забирать деньгу сторонними службами с карты всеМОЖУ, то на практике это без дополнительных комиссий.

Я знаю, что за овердрафт не наказывает, но столкнулась на практике, что возник Овер 3грн с копейками, подала заявку на г/л, месяц прошёл, но так и не вернули, то конечно мелочь, но сам факт. А сейчас сумма побольше будет, поэтому спрашивала, как узнать провелись деньги или нет.
Oktawa
 
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