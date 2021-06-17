Додано: П'ят 18 чер, 2021 11:30

velvet написав: M-Audio написав: А в период акции можно и кредитные тянуть без комиссии? Или всё же только толкать из приложения? А в период акции можно и кредитные тянуть без комиссии? Или всё же только толкать из приложения?

Кредитные только в период акции и можно тянуть без начисления % Кредитные только в период акции и можно тянуть без начисления %

Упор в вопросе был на "тянуть", а не на акции. Как с кредитными деньгами обращаться вне периода акции, я в курсе. Но вполне может быть и так, что при переводе из приложения комиссии в период акции нет, а если тянуть сторонним сервисом, то вжарят на стандартные 4%.