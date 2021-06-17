Oktawa, в начале этого месяца была подобная ситуация и всё пучком. )
Если Вам важна проводка, то или убирайте с карт других банков службами ПУМБ (в этом случае будет быстрее), или мониторьте выписку в веб.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:37
Re: ПУМБ
Oktawa, в начале этого месяца была подобная ситуация и всё пучком. )
Если Вам важна проводка, то или убирайте с карт других банков службами ПУМБ (в этом случае будет быстрее), или мониторьте выписку в веб.
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], vano80, WachtAmRhein і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|