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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3296329732983299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:37

Re: ПУМБ

Oktawa, в начале этого месяца была подобная ситуация и всё пучком. )

Если Вам важна проводка, то или убирайте с карт других банков службами ПУМБ (в этом случае будет быстрее), или мониторьте выписку в веб.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:19

  velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.

Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:29

  Oktawa написав:
  velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.

Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.

Да забейте. Вы что будете весь персонал поддержки учить читать тарифы? Это бесполезно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:43

  Oktawa написав:
  velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.

Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.

На практике её нет
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:51

  velvet написав:
  Oktawa написав:
  velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.

Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.

На практике её нет


Но если заметят в период акции ПУМБ на перевод кредитных, тенденцию использования приложения Альфы под акцию пополнения дебетки, тогда ПУМБу это не понравится и могут каккой то тариф и подогнать под перевод!
joik
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