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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:37
Oktawa, в начале этого месяца была подобная ситуация и всё пучком. )
Если Вам важна проводка, то или убирайте с карт других банков службами ПУМБ (в этом случае будет быстрее), или мониторьте выписку в веб.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:19
velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.
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Oktawa
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:29
Oktawa написав: velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.
Да забейте. Вы что будете весь персонал поддержки учить читать тарифы? Это бесполезно.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:43
Oktawa написав: velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.
На практике её нет
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velvet
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:51
velvet написав: Oktawa написав: velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.
На практике её нет
Но если заметят в период акции ПУМБ на перевод кредитных, тенденцию использования приложения Альфы под акцию пополнения дебетки, тогда ПУМБу это не понравится и могут каккой то тариф и подогнать под перевод!
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joik
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