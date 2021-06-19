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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:37
Oktawa, в начале этого месяца была подобная ситуация и всё пучком. )
Если Вам важна проводка, то или убирайте с карт других банков службами ПУМБ (в этом случае будет быстрее), или мониторьте выписку в веб.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:19
velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.
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Oktawa
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:29
Oktawa написав: velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.
Да забейте. Вы что будете весь персонал поддержки учить читать тарифы? Это бесполезно.
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:43
Oktawa написав: velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.
На практике её нет
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velvet
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:51
velvet написав: Oktawa написав: velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.
Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.
На практике её нет
Но если заметят в период акции ПУМБ на перевод кредитных, тенденцию использования приложения Альфы под акцию пополнения дебетки, тогда ПУМБу это не понравится и могут каккой то тариф и подогнать под перевод!
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joik
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:14
joik
Головне більше акцентувати на цьому увагу і по 100 разів трусити КЦ.
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klug
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Додано: Суб 19 чер, 2021 06:16
Maksi2 написав: kreuz написав:
Доречі, а навіщо отой Пейхаб Вам здався? Поки є категорійний кешбек на комуналь, обирайте його і платіть через додаток ПУМБу з 5% КБ брутто, тим більше що база отримувачів одна й та сама...
Ничого подібного, в Пумб оналайні немає деяких контрагентів, які є в Пейхабі. Хоч це і одна контора, але інший підрозділ, а в Пумбі підрозділи це як різні частини Франкєнштейна, повна дезорганізація і неузгодженість, одним словом - бардак.
Мені такого не траплялося, але сперечатися не стану. Втім, не розумію практичної цінності в оплатах без КБ, бо поки існує безкоштовний СЕП заплатити за будь-якими реквізитами немає проблем. Питання лише в тому, де і як зробити це з КБ. Про це й мова. І якщо раніше комунальна всеМожу давала 10% за оплати з МСС 4900 будь-якими сервісами, то тепер лише 5% при відповідному виборі категорії і тільки через додаток.
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kreuz
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:36
Колеги,став володарем кредитки, тому нубське питання: під час акції можна штовхати зі своєї кредитки на свою дебетку без жодних комісії та це буде в грейсі, так ?
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maxprofit
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:40
maxprofit написав:
Колеги,став володарем кредитки, тому нубське питання: під час акції можна штовхати зі своєї кредитки на свою дебетку без жодних комісії та це буде в грейсі, так ?
Ага
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Flamingo
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Додано: Суб 19 чер, 2021 19:47
До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?
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maxprofit
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