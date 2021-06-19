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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3297329832993300>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 12:37

Re: ПУМБ

Oktawa, в начале этого месяца была подобная ситуация и всё пучком. )

Если Вам важна проводка, то или убирайте с карт других банков службами ПУМБ (в этом случае будет быстрее), или мониторьте выписку в веб.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:19

  velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.

Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:29

  Oktawa написав:
  velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.

Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.

Да забейте. Вы что будете весь персонал поддержки учить читать тарифы? Это бесполезно.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:43

  Oktawa написав:
  velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.

Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.

На практике её нет
velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 15:51

  velvet написав:
  Oktawa написав:
  velvet написав:Oktawa
Не сомневайтесь, не будет.

Странно, но перезвонила сейчас менеджер и сказала, что комиссия все-таки будет 1%+5грн, если перевод с помощью стороннего сервиса.

На практике её нет


Но если заметят в период акции ПУМБ на перевод кредитных, тенденцию использования приложения Альфы под акцию пополнения дебетки, тогда ПУМБу это не понравится и могут каккой то тариф и подогнать под перевод!
joik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 18:14

joik
Головне більше акцентувати на цьому увагу і по 100 разів трусити КЦ.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 06:16

  Maksi2 написав:
  kreuz написав:Доречі, а навіщо отой Пейхаб Вам здався? Поки є категорійний кешбек на комуналь, обирайте його і платіть через додаток ПУМБу з 5% КБ брутто, тим більше що база отримувачів одна й та сама...

Ничого подібного, в Пумб оналайні немає деяких контрагентів, які є в Пейхабі. Хоч це і одна контора, але інший підрозділ, а в Пумбі підрозділи це як різні частини Франкєнштейна, повна дезорганізація і неузгодженість, одним словом - бардак.

Мені такого не траплялося, але сперечатися не стану. Втім, не розумію практичної цінності в оплатах без КБ, бо поки існує безкоштовний СЕП заплатити за будь-якими реквізитами немає проблем. Питання лише в тому, де і як зробити це з КБ. Про це й мова. І якщо раніше комунальна всеМожу давала 10% за оплати з МСС 4900 будь-якими сервісами, то тепер лише 5% при відповідному виборі категорії і тільки через додаток.
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 19:36

Re: ПУМБ

Колеги,став володарем кредитки, тому нубське питання: під час акції можна штовхати зі своєї кредитки на свою дебетку без жодних комісії та це буде в грейсі, так ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 19:40

  maxprofit написав:Колеги,став володарем кредитки, тому нубське питання: під час акції можна штовхати зі своєї кредитки на свою дебетку без жодних комісії та це буде в грейсі, так ?

Ага
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 19:47

Re: ПУМБ

До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?
maxprofit
 
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