Пумб не дружит с Альфой, Сенсом. Пробуйте транзитом через др.банк.maxprofit написав:До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?
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Додано: Суб 19 чер, 2021 20:07
Re: ПУМБ
Пумб не дружит с Альфой, Сенсом. Пробуйте транзитом через др.банк.
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