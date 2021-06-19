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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:07
maxprofit написав:До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?
Пумб не дружит с Альфой, Сенсом. Пробуйте транзитом через др.банк.
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Додано: Суб 19 чер, 2021 21:22
maxprofit, а яке повідомлення приходить від ПУМБ?
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Додано: Суб 19 чер, 2021 21:33
maxprofit написав:
До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?
Подзвоніть в КЦ ПУМБа щоб зняли блокування цих операцій до кінця доби
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Додано: Суб 19 чер, 2021 21:34
lel написав:
maxprofit написав:До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?
Пумб не дружит с Альфой, Сенсом. Пробуйте транзитом через др.банк.
У меня нормально тянется Сенсом с кредитки
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