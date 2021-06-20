|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 19 чер, 2021 20:07
maxprofit написав:До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?
Пумб не дружит с Альфой, Сенсом. Пробуйте транзитом через др.банк.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 2924
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1033 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 21:22
maxprofit, а яке повідомлення приходить від ПУМБ?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3407
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 410 раз.
- Подякували: 607 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 19 чер, 2021 21:33
maxprofit написав:
До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?
Подзвоніть в КЦ ПУМБа щоб зняли блокування цих операцій до кінця доби
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3896
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 чер, 2021 21:34
lel написав:
maxprofit написав:До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?
Пумб не дружит с Альфой, Сенсом. Пробуйте транзитом через др.банк.
У меня нормально тянется Сенсом с кредитки
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3896
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 587 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 чер, 2021 13:49
Инфа от знакомых из Харькова по теме коммунали: ПУМБ ввел в список общий их процессинговый центр от "Мегабанка". И теперь можно как отдельно на каждую контору по своему шаблону платить коммунальные, так и выбрать сразу ЕРЦ "Мегабанк" и там просто по общему шаблону выбирать внутри нужную услугу. Важно, что оба способа оплаты коммунали идут без комиссии. Видимо ПУМБ и Мегабанк просто договорились полюбовно. И ПУМБу проще, не надо теперь отдельно все проводки на КП делать. И Мегабанку хорошо, все клиенты ПУМБа будут теперь гонять денежку за коммунальные через него.
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 1010
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 20 чер, 2021 14:49
yuri_m написав:Инфа от знакомых из Харькова по теме коммунали: ПУМБ ввел в список общий их процессинговый центр от "Мегабанка". И теперь можно как отдельно на каждую контору по своему шаблону платить коммунальные, так и выбрать сразу ЕРЦ "Мегабанк" и там просто по общему шаблону выбирать внутри нужную услугу. Важно, что оба способа оплаты коммунали идут без комиссии. Видимо ПУМБ и Мегабанк просто договорились полюбовно. И ПУМБу проще, не надо теперь отдельно все проводки на КП делать. И Мегабанку хорошо, все клиенты ПУМБа будут теперь гонять денежку за коммунальные через него.
Он был уже давно.
-
anis
-
-
- Повідомлень: 2692
- З нами з: 22.11.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 чер, 2021 15:34
anis написав:
Он был уже давно.
Это он сам по себе был давно. И там комиссия была, если платить картой ПУМБ. А в списке услуг самого ПУМБ этого ЕРЦ не было. Вот только добавили вчера.
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 1010
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 752 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Нед 20 чер, 2021 17:54
yuri_m написав: anis написав:
Он был уже давно.
Это он сам по себе был давно. И там комиссия была, если платить картой ПУМБ. А в списке услуг самого ПУМБ этого ЕРЦ не было. Вот только добавили вчера.
жируете
а ОСББ в этом ЕРЦ много? в Киеве проблема, оказывается, у меня одно осбб в пумб есть, второго нет
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2015
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|