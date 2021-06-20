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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3298329933003301>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 20:07

Re: ПУМБ

maxprofit написав:До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?
Пумб не дружит с Альфой, Сенсом. Пробуйте транзитом через др.банк.
lel
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:22

Re: ПУМБ

maxprofit, а яке повідомлення приходить від ПУМБ?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:33

  maxprofit написав:До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?

Подзвоніть в КЦ ПУМБа щоб зняли блокування цих операцій до кінця доби
velvet
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 чер, 2021 21:34

  lel написав:
maxprofit написав:До речі, а чому не тягнеться альфа сенсом із кредитки - прикрили лавочку чи треба на гарячці розблоковувати, бо свіжевипущена карта ?
Пумб не дружит с Альфой, Сенсом. Пробуйте транзитом через др.банк.

У меня нормально тянется Сенсом с кредитки
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 13:49

Инфа от знакомых из Харькова по теме коммунали: ПУМБ ввел в список общий их процессинговый центр от "Мегабанка". И теперь можно как отдельно на каждую контору по своему шаблону платить коммунальные, так и выбрать сразу ЕРЦ "Мегабанк" и там просто по общему шаблону выбирать внутри нужную услугу. Важно, что оба способа оплаты коммунали идут без комиссии. Видимо ПУМБ и Мегабанк просто договорились полюбовно. И ПУМБу проще, не надо теперь отдельно все проводки на КП делать. И Мегабанку хорошо, все клиенты ПУМБа будут теперь гонять денежку за коммунальные через него.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 14:49

Re: ПУМБ

yuri_m написав:Инфа от знакомых из Харькова по теме коммунали: ПУМБ ввел в список общий их процессинговый центр от "Мегабанка". И теперь можно как отдельно на каждую контору по своему шаблону платить коммунальные, так и выбрать сразу ЕРЦ "Мегабанк" и там просто по общему шаблону выбирать внутри нужную услугу. Важно, что оба способа оплаты коммунали идут без комиссии. Видимо ПУМБ и Мегабанк просто договорились полюбовно. И ПУМБу проще, не надо теперь отдельно все проводки на КП делать. И Мегабанку хорошо, все клиенты ПУМБа будут теперь гонять денежку за коммунальные через него.
Он был уже давно.
anis
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 15:34

  anis написав:Он был уже давно.

Это он сам по себе был давно. И там комиссия была, если платить картой ПУМБ. А в списке услуг самого ПУМБ этого ЕРЦ не было. Вот только добавили вчера.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 чер, 2021 17:54

  yuri_m написав:
  anis написав:Он был уже давно.

Это он сам по себе был давно. И там комиссия была, если платить картой ПУМБ. А в списке услуг самого ПУМБ этого ЕРЦ не было. Вот только добавили вчера.


жируете

а ОСББ в этом ЕРЦ много? в Киеве проблема, оказывается, у меня одно осбб в пумб есть, второго нет
cohan
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:43

Re: ПУМБ

Есть наличные Евро и наличные гривны.
Какую из карт лучше везти для расчетов в магазинах в Румынии, с целью минимизации накладных расходов?
У Визы курс конвертации хуже чем у МС.
1. ПУМБ ВсеКарта MC(евро)
2. Скунс пенсионка MC (грн.)
3. ПУМБ ВсеКарта МС(грн.)
4. Ваш вариант :)
Спасибо.
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 16:59

  ВIВ написав:Есть наличные Евро и наличные гривны.
Какую из карт лучше везти для расчетов в магазинах в Румынии, с целью минимизации накладных расходов?
У Визы курс конвертации хуже чем у МС.
1. ПУМБ ВсеКарта MC(евро)
2. Скунс пенсионка MC (грн.)
3. ПУМБ ВсеКарта МС(грн.)
4. Ваш вариант :)
Спасибо.

Поищите МС в дол. Т.к. оплата будет в леях, а 99% наших банков экзотику пересчитывают через доллар (не зависимо от того Виза или МС). И при оплате выбирать леи (иначе на DCC можно попасть). Можно и грн, но там тоже пересчет будет через доллар. Посмотрите на курс доллара к леям может у Визы будет лучше.
Евро в Леи будут через доллар (+гривну) идти.
Либо Евро поменять на леи и дальше наличкой пользоваться.
ol_zy
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