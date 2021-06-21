Была тут раньше табличка, по ней вроде ПУМБ и Евро и грн. по курсу системы конвертил.
Сейчас лежит вот это
Ну чесно, черт ногу сломит
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:22
Re: ПУМБ
Была тут раньше табличка, по ней вроде ПУМБ и Евро и грн. по курсу системы конвертил.
Сейчас лежит вот это
Ну чесно, черт ногу сломит
Додано: Пон 21 чер, 2021 18:49
Re: ПУМБ
Из ПУМБ онлайн выпили возможность добавить карту?
Додано: Пон 21 чер, 2021 19:03
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:21
Re: ПУМБ
А розстрочка від 1000 грн на комуналь працює як колись чи просто працює? Сьогодні хтось платив?
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:00
Re: ПУМБ
Харьков, ХТС в коммуналку не добавили? Второй месяц нет возможности оплатить.
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