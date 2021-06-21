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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3298329933003301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 17:22

Re: ПУМБ

  ol_zy написав:Можно и грн, но там тоже пересчет будет через доллар.

Была тут раньше табличка, по ней вроде ПУМБ и Евро и грн. по курсу системы конвертил.
Сейчас лежит вот это https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 1095570101

Ну чесно, черт ногу сломит :(
ВIВ
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 18:49

Re: ПУМБ

Из ПУМБ онлайн выпили возможность добавить карту?
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 21 чер, 2021 19:03

  2XL написав:Из ПУМБ онлайн выпили возможность добавить карту?

Ага,мол пользуйте шаблоны только.
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 16:21

Re: ПУМБ

А розстрочка від 1000 грн на комуналь працює як колись чи просто працює? Сьогодні хтось платив?
kreuz
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 17:00

Re: ПУМБ

Харьков, ХТС в коммуналку не добавили? Второй месяц нет возможности оплатить.
_PORT_UA
 
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