|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 чер, 2021 17:22
ol_zy написав:
Можно и грн, но там тоже пересчет будет через доллар.
Была тут раньше табличка, по ней вроде ПУМБ и Евро и грн. по курсу системы конвертил.
Сейчас лежит вот это https://retail.pumb.ua/content/cmsfile/ ... 1095570101
Ну чесно, черт ногу сломит
-
ВIВ
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 03.02.21
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 21 чер, 2021 18:49
Из ПУМБ онлайн выпили возможность добавить карту?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 3589
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 21 чер, 2021 19:03
2XL написав:
Из ПУМБ онлайн выпили возможность добавить карту?
Ага,мол пользуйте шаблоны только.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2321
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 189 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 16:21
А розстрочка від 1000 грн на комуналь працює як колись чи просто працює? Сьогодні хтось платив?
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3050
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:00
Харьков, ХТС в коммуналку не добавили? Второй месяц нет возможности оплатить.
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 778
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:52
_PORT_UA написав:
Харьков, ХТС в коммуналку не добавили? Второй месяц нет возможности оплатить.
вроде ж про ЕРЦ выше писали, не поможет?
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 2033
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 78 раз.
- Подякували: 158 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 чер, 2021 17:55
_PORT_UA, ПУМБ добавил харьковский ЕРЦ. Пробуйте через тот шаблон.
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3420
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 412 раз.
- Подякували: 611 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 чер, 2021 19:55
kreuz написав:
А розстрочка від 1000 грн на комуналь працює як колись чи просто працює? Сьогодні хтось платив?
заплатил. походу рассрочка не работает - ничего не предложило.
только кешбек
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1021
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 чер, 2021 19:58
_PORT_UA написав:
Харьков, ХТС в коммуналку не добавили? Второй месяц нет возможности оплатить.
походу, загоняют всех на ЕРЦ.
раньше спрашивали, не ответили - в этом случае указывать свой номер по каждой услуге или общий ЕРЦ.
заплатил отопление с номером ЕРЦ - смотрю, что будет
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 1021
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 108 раз.
- Подякували: 227 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 22 чер, 2021 19:59
Shaman написав: kreuz написав:
А розстрочка від 1000 грн на комуналь працює як колись чи просто працює? Сьогодні хтось платив?
заплатил. походу рассрочка не работает - ничего не предложило.
только кешбек
+1. Сегодня оплатил 5000 грн - ничего не предлагает. 3 дня назад платил 1000 грн - также ничего не предлагало...
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 2820
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 79 раз.
- Подякували: 321 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|