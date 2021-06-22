klug написав:
Розкажіть нам про навар ПУМБи: як і скільки.
А Вы как первый день живете в этом мире.
Когда ПУМБ сам обрабатывает коммунальные платежи, то зачисление на счета всяких КП происходит в срок от 5 до 14 дней в зависимости от лояльности этих контор к Ахметову. Своим, то есть энергетикам, ПУМБ проводит платежи за 1-2 дня. А всяким чужим может и 2 недели мурыжить...
Теперь же часть этой волокиты он скинул Мегабанку, если платежи идут по Харькову. Однако далеко не факт, что скорость обработки этих платежей станет мгновенной. Деньги точно так же могут сначала неделю крутиться внутри ПУМБ, и только потом уходить на ЕРЦ Мегабанка. Хотя вот знакомые харьковчане платили вчера по этой новой схеме через ПУМБ на ЕРЦ за горячую воду, так сегодня приход денег уже отображен в балансе Мегабанка. Выходит в пользу фирм Ахметова деньги идут быстро. Ведь горячая вода - это та же энергия, то есть уголь или газ.
Плюс когда есть договор между банками, то они и комиссии за прокрутку денег и обслуживание делят между собой. В любом случае ПУМБ не за спасибо Мегабанк подключил к своей системе на коммуналь.