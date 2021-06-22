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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3299330033013302 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ПУМБ 3.2 5 839 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 23% 196 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 11% 94 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 123 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 28% 231 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 23% 195 Всього голосів : 839 Додано: Вів 22 чер, 2021 20:41 Shaman написав: походу, загоняют всех на ЕРЦ.

раньше спрашивали, не ответили - в этом случае указывать свой номер по каждой услуге или общий ЕРЦ.

заплатил отопление с номером ЕРЦ - смотрю, что будет походу, загоняют всех на ЕРЦ.раньше спрашивали, не ответили - в этом случае указывать свой номер по каждой услуге или общий ЕРЦ.заплатил отопление с номером ЕРЦ - смотрю, что будет

Да просто ПУМБ договорился с Мегабанком, чтобы все платежи по коммунали обрабатывали спецы Мегабанка. Свой навар ПУМБ и так снимет. А всю волокиту с оформлением и раскидкой денег по всяким КП теперь будет делать Мегабанк. Шаблон-то по ЕРЦ один на все платежи! Меняется только услуга внутри него.



Выбираете ЕРЦ, вносите свой лицевой счет, а дальше из выпадающего окна саму услугу - вода, свет, тепло, и т.д. Да просто ПУМБ договорился с Мегабанком, чтобы все платежи по коммунали обрабатывали спецы Мегабанка. Свой навар ПУМБ и так снимет. А всю волокиту с оформлением и раскидкой денег по всяким КП теперь будет делать Мегабанк. Шаблон-то по ЕРЦ один на все платежи! Меняется только услуга внутри него.Выбираете ЕРЦ, вносите свой лицевой счет, а дальше из выпадающего окна саму услугу - вода, свет, тепло, и т.д. yuri_m Повідомлень: 1012 З нами з: 25.11.08 Подякував: 85 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 22 чер, 2021 21:55 yuri_m написав: Свой навар ПУМБ и так снимет. Свой навар ПУМБ и так снимет.

Розкажіть нам про навар ПУМБи: як і скільки. Розкажіть нам про навар ПУМБи: як і скільки. klug Повідомлень: 5823 З нами з: 18.08.14 Подякував: 255 раз. Подякували: 756 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 11:03 спорная транзакция - это в отделение? uaprofi

Повідомлень: 4799 З нами з: 21.04.11 Подякував: 683 раз. Подякували: 456 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Сер 23 чер, 2021 11:19 klug написав: Розкажіть нам про навар ПУМБи: як і скільки. Розкажіть нам про навар ПУМБи: як і скільки.

А Вы как первый день живете в этом мире. Когда ПУМБ сам обрабатывает коммунальные платежи, то зачисление на счета всяких КП происходит в срок от 5 до 14 дней в зависимости от лояльности этих контор к Ахметову. Своим, то есть энергетикам, ПУМБ проводит платежи за 1-2 дня. А всяким чужим может и 2 недели мурыжить...



Теперь же часть этой волокиты он скинул Мегабанку, если платежи идут по Харькову. Однако далеко не факт, что скорость обработки этих платежей станет мгновенной. Деньги точно так же могут сначала неделю крутиться внутри ПУМБ, и только потом уходить на ЕРЦ Мегабанка. Хотя вот знакомые харьковчане платили вчера по этой новой схеме через ПУМБ на ЕРЦ за горячую воду, так сегодня приход денег уже отображен в балансе Мегабанка. Выходит в пользу фирм Ахметова деньги идут быстро. Ведь горячая вода - это та же энергия, то есть уголь или газ.



Плюс когда есть договор между банками, то они и комиссии за прокрутку денег и обслуживание делят между собой. В любом случае ПУМБ не за спасибо Мегабанк подключил к своей системе на коммуналь. А Вы как первый день живете в этом мире.Когда ПУМБ сам обрабатывает коммунальные платежи, то зачисление на счета всяких КП происходит в срок от 5 до 14 дней в зависимости от лояльности этих контор к Ахметову. Своим, то есть энергетикам, ПУМБ проводит платежи за 1-2 дня. А всяким чужим может и 2 недели мурыжить...Теперь же часть этой волокиты он скинул Мегабанку, если платежи идут по Харькову. Однако далеко не факт, что скорость обработки этих платежей станет мгновенной. Деньги точно так же могут сначала неделю крутиться внутри ПУМБ, и только потом уходить на ЕРЦ Мегабанка. Хотя вот знакомые харьковчане платили вчера по этой новой схеме через ПУМБ на ЕРЦ за горячую воду, так сегодня приход денег уже отображен в балансе Мегабанка. Выходит в пользу фирм Ахметова деньги идут быстро. Ведь горячая вода - это та же энергия, то есть уголь или газ.Плюс когда есть договор между банками, то они и комиссии за прокрутку денег и обслуживание делят между собой. В любом случае ПУМБ не за спасибо Мегабанк подключил к своей системе на коммуналь. yuri_m Повідомлень: 1012 З нами з: 25.11.08 Подякував: 85 раз. Подякували: 752 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3299330033013302 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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