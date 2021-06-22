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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3299330033013302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:41

  Shaman написав:походу, загоняют всех на ЕРЦ.
раньше спрашивали, не ответили - в этом случае указывать свой номер по каждой услуге или общий ЕРЦ.
заплатил отопление с номером ЕРЦ - смотрю, что будет

Да просто ПУМБ договорился с Мегабанком, чтобы все платежи по коммунали обрабатывали спецы Мегабанка. Свой навар ПУМБ и так снимет. А всю волокиту с оформлением и раскидкой денег по всяким КП теперь будет делать Мегабанк. Шаблон-то по ЕРЦ один на все платежи! Меняется только услуга внутри него.

Выбираете ЕРЦ, вносите свой лицевой счет, а дальше из выпадающего окна саму услугу - вода, свет, тепло, и т.д.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:55

  yuri_m написав:Свой навар ПУМБ и так снимет.

Розкажіть нам про навар ПУМБи: як і скільки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:03

спорная транзакция - это в отделение?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:19

  klug написав:Розкажіть нам про навар ПУМБи: як і скільки.

А Вы как первый день живете в этом мире. :mrgreen: Когда ПУМБ сам обрабатывает коммунальные платежи, то зачисление на счета всяких КП происходит в срок от 5 до 14 дней в зависимости от лояльности этих контор к Ахметову. Своим, то есть энергетикам, ПУМБ проводит платежи за 1-2 дня. А всяким чужим может и 2 недели мурыжить...

Теперь же часть этой волокиты он скинул Мегабанку, если платежи идут по Харькову. Однако далеко не факт, что скорость обработки этих платежей станет мгновенной. Деньги точно так же могут сначала неделю крутиться внутри ПУМБ, и только потом уходить на ЕРЦ Мегабанка. Хотя вот знакомые харьковчане платили вчера по этой новой схеме через ПУМБ на ЕРЦ за горячую воду, так сегодня приход денег уже отображен в балансе Мегабанка. Выходит в пользу фирм Ахметова деньги идут быстро. Ведь горячая вода - это та же энергия, то есть уголь или газ.

Плюс когда есть договор между банками, то они и комиссии за прокрутку денег и обслуживание делят между собой. В любом случае ПУМБ не за спасибо Мегабанк подключил к своей системе на коммуналь.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:11

  yuri_m написав:А всяким чужим может и 2 недели мурыжить...

У чергове вам нагадую, що ви не на валютній гілці і тут транслювання фантазій з розумним лицем не проходить. Спочатку ознайомтеся з Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", а потім уже фантазуйте.
klug
 
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