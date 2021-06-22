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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3299330033013302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 20:41

  Shaman написав:походу, загоняют всех на ЕРЦ.
раньше спрашивали, не ответили - в этом случае указывать свой номер по каждой услуге или общий ЕРЦ.
заплатил отопление с номером ЕРЦ - смотрю, что будет

Да просто ПУМБ договорился с Мегабанком, чтобы все платежи по коммунали обрабатывали спецы Мегабанка. Свой навар ПУМБ и так снимет. А всю волокиту с оформлением и раскидкой денег по всяким КП теперь будет делать Мегабанк. Шаблон-то по ЕРЦ один на все платежи! Меняется только услуга внутри него.

Выбираете ЕРЦ, вносите свой лицевой счет, а дальше из выпадающего окна саму услугу - вода, свет, тепло, и т.д.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 21:55

  yuri_m написав:Свой навар ПУМБ и так снимет.

Розкажіть нам про навар ПУМБи: як і скільки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:03

спорная транзакция - это в отделение?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 11:19

  klug написав:Розкажіть нам про навар ПУМБи: як і скільки.

А Вы как первый день живете в этом мире. :mrgreen: Когда ПУМБ сам обрабатывает коммунальные платежи, то зачисление на счета всяких КП происходит в срок от 5 до 14 дней в зависимости от лояльности этих контор к Ахметову. Своим, то есть энергетикам, ПУМБ проводит платежи за 1-2 дня. А всяким чужим может и 2 недели мурыжить...

Теперь же часть этой волокиты он скинул Мегабанку, если платежи идут по Харькову. Однако далеко не факт, что скорость обработки этих платежей станет мгновенной. Деньги точно так же могут сначала неделю крутиться внутри ПУМБ, и только потом уходить на ЕРЦ Мегабанка. Хотя вот знакомые харьковчане платили вчера по этой новой схеме через ПУМБ на ЕРЦ за горячую воду, так сегодня приход денег уже отображен в балансе Мегабанка. Выходит в пользу фирм Ахметова деньги идут быстро. Ведь горячая вода - это та же энергия, то есть уголь или газ.

Плюс когда есть договор между банками, то они и комиссии за прокрутку денег и обслуживание делят между собой. В любом случае ПУМБ не за спасибо Мегабанк подключил к своей системе на коммуналь.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:11

  yuri_m написав:А всяким чужим может и 2 недели мурыжить...

У чергове вам нагадую, що ви не на валютній гілці і тут транслювання фантазій з розумним лицем не проходить. Спочатку ознайомтеся з Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", а потім уже фантазуйте.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:37

  klug написав:
  yuri_m написав:А всяким чужим может и 2 недели мурыжить...

У чергове вам нагадую, що ви не на валютній гілці і тут транслювання фантазій з розумним лицем не проходить. Спочатку ознайомтеся з Законом України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", а потім уже фантазуйте.

А я Вам в который раз напоминаю, что откройте любые свои платежки за коммуналь и посмотрите потом дату фактического зачисления на счет КП. Это уже через ЛК этих контор. Срок захода денег может колебаться от 1 до 14 дней с момента оплаты в ПУМБ. Это такой факт, а не Ваши фантазии на тему "Закона Украины". Откуда вы только все такие наивные вылазите постоянно?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:52

yuri_m ну значит мои платежи все прямиком в конторы Ахметова :lol:
Вы пишите полнейшую несуразицу, как по мне.
clash
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:02

  yuri_m написав:А я Вам в который раз напоминаю, что откройте любые свои платежки за коммуналь и посмотрите потом дату фактического зачисления на счет КП. Это уже через ЛК этих контор. Срок захода денег может колебаться от 1 до 14 дней с момента оплаты в ПУМБ. Это такой факт, а не Ваши фантазии на тему "Закона Украины". Откуда вы только все такие наивные вылазите постоянно?

Контора у кабінеті Вам показує дату, коли вони спромоглися зарахувати прихід на Ваш особовий рахунок, а не дату, коли кошти зайшли на рахунок контори. Найгірші гівнобанки відправляють кошти на наступний робочий день, на 3-й день відправляють банки при смерті. Будь-які інші варіанти - це грандіозний скандал і проблеми для банки.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 14:45

  Striker написав:
  Anadonta написав:Ну наконец-то получилось!
Просто 30 тыс. за раз не хотело тянуть - пришлось дробить на 5, 10, 15.

Лимит р2р 25к за раз, до 75к в сутки.

Нынче вроде 20к за раз
pharus
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