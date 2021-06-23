|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:14
Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 314
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:21
1finanсier написав:
Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?
магаз точно, а на сайте можно и больше чем 3% получить. Можно купить какой-нибудь гвоздь самовывозом, за копеек 40-50 и проверить. Или ПУМБ от какой-то суммы только начисляет?
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6884
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:49
ol_zy написав: 1finanсier написав:
Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?
магаз точно, а на сайте можно и больше чем 3% получить. Можно купить какой-нибудь гвоздь самовывозом, за копеек 40-50 и проверить. Или ПУМБ от какой-то суммы только начисляет?
Та ні, начебто на будь-яку суму нараховує.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 314
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 чер, 2021 22:05
Подскажите, сэп с другого банка на ВСЕКАРТУ без комиссии? Два бесплатных снятия в месяц остались?
-
freelanc
-
-
- Повідомлень: 167
- З нами з: 04.11.18
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 чер, 2021 22:33
1finanсier написав: ol_zy написав: 1finanсier написав:
Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?
магаз точно, а на сайте можно и больше чем 3% получить. Можно купить какой-нибудь гвоздь самовывозом, за копеек 40-50 и проверить. Или ПУМБ от какой-то суммы только начисляет?
Та ні, начебто на будь-яку суму нараховує.
Я бы какой-нибудь болт за 50 коп. купил и в вайбере проверил бы или есть КБ. ПУМБ же сразу сообщает.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 6884
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 411 раз.
- Подякували: 690 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77
, tarasum
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|