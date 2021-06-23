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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3300330133023303

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:14

Re: ПУМБ

Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:21

  1finanсier написав:Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?

магаз точно, а на сайте можно и больше чем 3% получить. Можно купить какой-нибудь гвоздь самовывозом, за копеек 40-50 и проверить. Или ПУМБ от какой-то суммы только начисляет?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 21:49

  ol_zy написав:
  1finanсier написав:Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?

магаз точно, а на сайте можно и больше чем 3% получить. Можно купить какой-нибудь гвоздь самовывозом, за копеек 40-50 и проверить. Или ПУМБ от какой-то суммы только начисляет?

Та ні, начебто на будь-яку суму нараховує.
1finanсier
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:05

Подскажите, сэп с другого банка на ВСЕКАРТУ без комиссии? Два бесплатных снятия в месяц остались?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 22:33

  1finanсier написав:
  ol_zy написав:
  1finanсier написав:Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?

магаз точно, а на сайте можно и больше чем 3% получить. Можно купить какой-нибудь гвоздь самовывозом, за копеек 40-50 и проверить. Или ПУМБ от какой-то суммы только начисляет?

Та ні, начебто на будь-яку суму нараховує.

Я бы какой-нибудь болт за 50 коп. купил и в вайбере проверил бы или есть КБ. ПУМБ же сразу сообщает.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:00

Не надо никакого болта покупать. Интернет магазин эпика окэшбечивается пумбой по статье стррймагазины. Проверено многократно вотвремя последнего ремонта
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 23:20

  freelanc написав:Подскажите, сэп с другого банка на ВСЕКАРТУ без комиссии? Два бесплатных снятия в месяц остались?


СЭП да, два бесплатных - тоже да, но и банкоматы по 8000 дают их, 150 можно хоть и нудно снимать
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 07:40

  cohan написав:
  freelanc написав:Подскажите, сэп с другого банка на ВСЕКАРТУ без комиссии? Два бесплатных снятия в месяц остались?


СЭП да, два бесплатных - тоже да, но и банкоматы по 8000 дают их, 150 можно хоть и нудно снимать

В банкоматах тоже бесплатно?
freelanc
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 08:29

  freelanc написав:В банкоматах тоже бесплатно?

Безкоштовно і без обмежень пр сумі.
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