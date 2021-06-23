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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 21:14
Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?
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1finanсier
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:21
1finanсier написав:
Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?
магаз точно, а на сайте можно и больше чем 3% получить. Можно купить какой-нибудь гвоздь самовывозом, за копеек 40-50 и проверить. Или ПУМБ от какой-то суммы только начисляет?
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ol_zy
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Додано: Сер 23 чер, 2021 21:49
ol_zy написав: 1finanсier написав:
Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?
магаз точно, а на сайте можно и больше чем 3% получить. Можно купить какой-нибудь гвоздь самовывозом, за копеек 40-50 и проверить. Или ПУМБ от какой-то суммы только начисляет?
Та ні, начебто на будь-яку суму нараховує.
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1finanсier
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Додано: Сер 23 чер, 2021 22:05
Подскажите, сэп с другого банка на ВСЕКАРТУ без комиссии? Два бесплатных снятия в месяц остались?
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freelanc
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Додано: Сер 23 чер, 2021 22:33
1finanсier написав: ol_zy написав: 1finanсier написав:
Шановні, підкажіть, а буде рахуватися як "будівельні супермаркети" оплата на сайті епіцентру?
магаз точно, а на сайте можно и больше чем 3% получить. Можно купить какой-нибудь гвоздь самовывозом, за копеек 40-50 и проверить. Или ПУМБ от какой-то суммы только начисляет?
Та ні, начебто на будь-яку суму нараховує.
Я бы какой-нибудь болт за 50 коп. купил и в вайбере проверил бы или есть КБ. ПУМБ же сразу сообщает.
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ol_zy
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Додано: Сер 23 чер, 2021 23:00
Не надо никакого болта покупать. Интернет магазин эпика окэшбечивается пумбой по статье стррймагазины. Проверено многократно вотвремя последнего ремонта
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Flamingo
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Додано: Сер 23 чер, 2021 23:20
freelanc написав:
Подскажите, сэп с другого банка на ВСЕКАРТУ без комиссии? Два бесплатных снятия в месяц остались?
СЭП да, два бесплатных - тоже да, но и банкоматы по 8000 дают их, 150 можно хоть и нудно снимать
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cohan
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Додано: Чет 24 чер, 2021 07:40
cohan написав: freelanc написав:
Подскажите, сэп с другого банка на ВСЕКАРТУ без комиссии? Два бесплатных снятия в месяц остались?
СЭП да, два бесплатных - тоже да, но и банкоматы по 8000 дают их, 150 можно хоть и нудно снимать
В банкоматах тоже бесплатно?
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freelanc
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Додано: Чет 24 чер, 2021 08:29
freelanc написав:
В банкоматах тоже бесплатно?
Безкоштовно і без обмежень по сумі.
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KVV
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Додано: Чет 24 чер, 2021 12:33
KVV написав: freelanc написав:
В банкоматах тоже бесплатно?
Безкоштовно і без обмежень по сумі.
но есть физические ограничения - 20 раз в день, ну и чтоб банкомыты давали то есть были купюры
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cohan
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