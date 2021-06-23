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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:53
cohan написав:
физические ограничения - 20 раз в день
У чому "фізичність" цього обмеження. Якщо більше, то картка не встигає заживати?
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