У чому "фізичність" цього обмеження. Якщо більше, то картка не встигає заживати?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:53
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:07
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:18
Тогда упоминайте и о таком физическом ограничении как не более 40 купюр за 1 снятие для банкоматов, которые выдают купюры через щель.
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:28
я же написал про 8000, ПУМБ даже 500ками не сильно спешит больше давать, хотя может уже что-то поменялось, тут вариабельно - а вот 20 транзакций штука сильно железная и не поднимаемая, спасает только несколько карт к счету, хоть и нужно редко
|