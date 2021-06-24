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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3301330233033304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 13:53

  cohan написав:физические ограничения - 20 раз в день

У чому "фізичність" цього обмеження. Якщо більше, то картка не встигає заживати?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:07

  klug написав:
  cohan написав:физические ограничения - 20 раз в день

У чому "фізичність" цього обмеження. Якщо більше, то картка не встигає заживати?


в том что банкомат скажет "приходите завтра"
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:18

  cohan написав:
  klug написав:
  cohan написав:физические ограничения - 20 раз в день

У чому "фізичність" цього обмеження. Якщо більше, то картка не встигає заживати?


в том что банкомат скажет "приходите завтра"


Тогда упоминайте и о таком физическом ограничении как не более 40 купюр за 1 снятие для банкоматов, которые выдают купюры через щель. :)
Gln_Vlrn
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:28

  Gln_Vlrn написав:Тогда упоминайте и о таком физическом ограничении как не более 40 купюр за 1 снятие для банкоматов, которые выдают купюры через щель. :)


я же написал про 8000, ПУМБ даже 500ками не сильно спешит больше давать, хотя может уже что-то поменялось, тут вариабельно - а вот 20 транзакций штука сильно железная и не поднимаемая, спасает только несколько карт к счету, хоть и нужно редко
cohan
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 18:55

cohan
У меня в городе банкоматы ПУМБа дают максимум 30 купюр за 1 раз
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:00

  cohan написав:
  KVV написав:
  freelanc написав:В банкоматах тоже бесплатно?

Безкоштовно і без обмежень по сумі.


но есть физические ограничения - 20 раз в день, ну и чтоб банкомыты давали то есть были купюры


Т.е. мои настройки "Ліміти на зняття в банкоматах" в ИБ не сработают? Там можно выставить и количество операций и сумму.
Зображення

И ещё - в новых приватовских "до 200 купюр" кто пробовал? Там только приём до 200 купюр или и выдача до 200 тоже?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:31

Re: ПУМБ

  alibob написав:выдача до 200 тоже

А по 1000 за транзакцію в Приваті. Ні?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 19:48

  Квесторе_поверніться написав:
  alibob написав:выдача до 200 тоже

А по 1000 за транзакцію в Приваті. Ні?


В минулому році нормально по 2к за раз видавав приват, і можна було робити кілька підходів, здається до чотирьох. По 1к це відколи?
alibob
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:02

  alibob написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  alibob написав:выдача до 200 тоже

А по 1000 за транзакцію в Приваті. Ні?


В минулому році нормально по 2к за раз видавав приват, і можна було робити кілька підходів, здається до чотирьох. По 1к це відколи?

По 2к видає для Візи, по 1к для Мастера.
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 20:10

  alibob написав:
Т.е. мои настройки "Ліміти на зняття в банкоматах" в ИБ не сработают? Там можно выставить и количество операций и сумму.
Зображення


попробуйте )) могу ощибаться, а вдруг...
тестировал прошлым летом, сиильно удивился, по-моему, тоже 100 ставил
cohan
 
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