ПУМБ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 13:53
cohan написав:
физические ограничения - 20 раз в день
У чому "фізичність" цього обмеження. Якщо більше, то картка не встигає заживати?
klug
Повідомлень: 5831
З нами з: 18.08.14
Подякував: 255 раз.
Подякували: 758 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:07
klug написав: cohan написав:
физические ограничения - 20 раз в день
У чому "фізичність" цього обмеження. Якщо більше, то картка не встигає заживати?
в том что банкомат скажет "приходите завтра"
cohan
Повідомлень: 2048
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 159 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:18
cohan написав: klug написав: cohan написав:
физические ограничения - 20 раз в день
У чому "фізичність" цього обмеження. Якщо більше, то картка не встигає заживати?
в том что банкомат скажет "приходите завтра"
Тогда упоминайте и о таком физическом ограничении как не более 40 купюр за 1 снятие для банкоматов, которые выдают купюры через щель.
Gln_Vlrn
Повідомлень: 77
З нами з: 08.01.19
Подякував: 211 раз.
Подякували: 12 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:28
Gln_Vlrn написав:
Тогда упоминайте и о таком физическом ограничении как не более 40 купюр за 1 снятие для банкоматов, которые выдают купюры через щель.
я же написал про 8000, ПУМБ даже 500ками не сильно спешит больше давать, хотя может уже что-то поменялось, тут вариабельно - а вот 20 транзакций штука сильно железная и не поднимаемая, спасает только несколько карт к счету, хоть и нужно редко
cohan
Повідомлень: 2048
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 159 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 чер, 2021 18:55
cohan У меня в городе банкоматы ПУМБа дают максимум 30 купюр за 1 раз
velvet
Повідомлень: 3898
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 587 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:00
cohan написав: KVV написав: freelanc написав:
В банкоматах тоже бесплатно?
Безкоштовно і без обмежень по сумі.
но есть физические ограничения - 20 раз в день, ну и чтоб банкомыты давали то есть были купюры
Т.е. мои настройки "Ліміти на зняття в банкоматах" в ИБ не сработают? Там можно выставить и количество операций и сумму.
И ещё - в новых приватовских "до 200 купюр" кто пробовал? Там только приём до 200 купюр или и выдача до 200 тоже?
alibob
Повідомлень: 133
З нами з: 31.01.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:31
alibob написав:
выдача до 200 тоже
А по 1000 за транзакцію в Приваті. Ні?
Квесторе_поверніться
Повідомлень: 37607
З нами з: 22.11.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1883 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 чер, 2021 19:48
Квесторе_поверніться написав: alibob написав:
выдача до 200 тоже
А по 1000 за транзакцію в Приваті. Ні?
В минулому році нормально по 2к за раз видавав приват, і можна було робити кілька підходів, здається до чотирьох. По 1к це відколи?
alibob
Повідомлень: 133
З нами з: 31.01.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 23 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:02
alibob написав: Квесторе_поверніться написав: alibob написав:
выдача до 200 тоже
А по 1000 за транзакцію в Приваті. Ні?
В минулому році нормально по 2к за раз видавав приват, і можна було робити кілька підходів, здається до чотирьох. По 1к це відколи?
По 2к видає для Візи, по 1к для Мастера.
miltador
Повідомлень: 398
З нами з: 08.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 81 раз.
Профіль
Додано: Чет 24 чер, 2021 20:10
alibob написав:
Т.е. мои настройки "Ліміти на зняття в банкоматах" в ИБ не сработают? Там можно выставить и количество операций и сумму.
попробуйте )) могу ощибаться, а вдруг...
тестировал прошлым летом, сиильно удивился, по-моему, тоже 100 ставил
cohan
Повідомлень: 2048
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 159 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему