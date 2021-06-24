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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 23:34
miltador написав: alibob написав: Квесторе_поверніться написав:
А по 1000 за транзакцію в Приваті. Ні?
В минулому році нормально по 2к за раз видавав приват, і можна було робити кілька підходів, здається до чотирьох. По 1к це відколи?
По 2к видає для Візи, по 1к для Мастера.
Точнісінько так, до того ж не більше 15к за 3 години (трохи не впевнений у часовому проміжку).
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