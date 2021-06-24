Точнісінько так, до того ж не більше 15к за 3 години (трохи не впевнений у часовому проміжку).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 23:34
Точнісінько так, до того ж не більше 15к за 3 години (трохи не впевнений у часовому проміжку).
Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:55
Re: ПУМБ
Кешбек на июль:
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:34
ничего нового (с)
Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:40
Re: ПУМБ
Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву?
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
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