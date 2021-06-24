RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3302330333043305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 23:34

  miltador написав:
  alibob написав:
  Квесторе_поверніться написав:А по 1000 за транзакцію в Приваті. Ні?


В минулому році нормально по 2к за раз видавав приват, і можна було робити кілька підходів, здається до чотирьох. По 1к це відколи?

По 2к видає для Візи, по 1к для Мастера.

Точнісінько так, до того ж не більше 15к за 3 години (трохи не впевнений у часовому проміжку).
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3054
З нами з: 10.12.07
Подякував: 159 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:55

Re: ПУМБ

Кешбек на июль:
https://t.me/tabfinance/8
unknownurl
 
Повідомлень: 609
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:34

  unknownurl написав:Кешбек на июль:
https://t.me/tabfinance/8


ничего нового (с)
cohan
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:40

Re: ПУМБ

Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву? :)
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 724
З нами з: 29.08.13
Подякував: 1802 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:56

  ramzes4 написав:Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву? :)
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.


ну, кое-что есть, на самом деле
например, Техника и Маркетплейсы, и нечасты, и невысоки
cohan
 
Повідомлень: 2058
З нами з: 27.09.19
Подякував: 78 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3302330333043305
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, patrikk, sens, ВIВ і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.