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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 23:34
miltador написав: alibob написав: Квесторе_поверніться написав:
А по 1000 за транзакцію в Приваті. Ні?
В минулому році нормально по 2к за раз видавав приват, і можна було робити кілька підходів, здається до чотирьох. По 1к це відколи?
По 2к видає для Візи, по 1к для Мастера.
Точнісінько так, до того ж не більше 15к за 3 години (трохи не впевнений у часовому проміжку).
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:55
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:34
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cohan
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:40
Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву?
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
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ramzes4
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:56
ramzes4 написав:
Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву?
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
ну, кое-что есть, на самом деле
например, Техника и Маркетплейсы, и нечасты, и невысоки
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cohan
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:39
Телега не пашет, может скрин дадите. Спс
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valya
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:39
cohan написав: ramzes4 написав:
Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву?
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
ну, кое-что есть, на самом деле
например, Техника и Маркетплейсы, и нечасты, и невысоки
а собственно интерчендж снижают? а то только намерения были...
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Shaman
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:08
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komisiy ... memorandum
Shaman написав: cohan написав: ramzes4 написав:
Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву?
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
ну, кое-что есть, на самом деле
например, Техника и Маркетплейсы, и нечасты, и невысоки
а собственно интерчендж снижают? а то только намерения были...
там дата уже, 1 Июля
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cohan
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