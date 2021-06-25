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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3302330333043305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ПУМБ 3.2 5 839
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
196
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
94
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
123
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
231
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
195
Всього голосів : 839
Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 23:34

  miltador написав:
  alibob написав:
  Квесторе_поверніться написав:А по 1000 за транзакцію в Приваті. Ні?


В минулому році нормально по 2к за раз видавав приват, і можна було робити кілька підходів, здається до чотирьох. По 1к це відколи?

По 2к видає для Візи, по 1к для Мастера.

Точнісінько так, до того ж не більше 15к за 3 години (трохи не впевнений у часовому проміжку).
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:55

Re: ПУМБ

Кешбек на июль:
https://t.me/tabfinance/8
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:34

  unknownurl написав:Кешбек на июль:
https://t.me/tabfinance/8


ничего нового (с)
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:40

Re: ПУМБ

Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву? :)
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:56

  ramzes4 написав:Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву? :)
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.


ну, кое-что есть, на самом деле
например, Техника и Маркетплейсы, и нечасты, и невысоки
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:39

  unknownurl написав:Кешбек на июль:
https://t.me/tabfinance/8

Телега не пашет, может скрин дадите. Спс
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:39

  cohan написав:
  ramzes4 написав:Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву? :)
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.


ну, кое-что есть, на самом деле
например, Техника и Маркетплейсы, и нечасты, и невысоки

а собственно интерчендж снижают? а то только намерения были...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:08

  Shaman написав:
  cohan написав:
  ramzes4 написав:Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву? :)
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.


ну, кое-что есть, на самом деле
например, Техника и Маркетплейсы, и нечасты, и невысоки

а собственно интерчендж снижают? а то только намерения были...


https://bank.gov.ua/ua/news/all/komisiy ... memorandum

там дата уже, 1 Июля
cohan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:46

  cohan написав:https://bank.gov.ua/ua/news/all/komisiy ... memorandum

там дата уже, 1 Июля

Для цього компанії Visa та Mastercard звернулися до Антимонопольного комітету України із заявою щодо надання дозволу на узгоджені дії. Після отримання такого дозволу вони розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити:

Дозвіл дали?
klug
 
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  #<1 ... 3302330333043305
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