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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 24 чер, 2021 23:34
miltador написав: alibob написав: Квесторе_поверніться написав:
А по 1000 за транзакцію в Приваті. Ні?
В минулому році нормально по 2к за раз видавав приват, і можна було робити кілька підходів, здається до чотирьох. По 1к це відколи?
По 2к видає для Візи, по 1к для Мастера.
Точнісінько так, до того ж не більше 15к за 3 години (трохи не впевнений у часовому проміжку).
kreuz
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 14:55
unknownurl
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:34
cohan
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:40
Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву?
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
ramzes4
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 15:56
ramzes4 написав:
Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву?
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
ну, кое-что есть, на самом деле
например, Техника и Маркетплейсы, и нечасты, и невысоки
cohan
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:39
Телега не пашет, может скрин дадите. Спс
valya
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 19:39
cohan написав: ramzes4 написав:
Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву?
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
ну, кое-что есть, на самом деле
например, Техника и Маркетплейсы, и нечасты, и невысоки
а собственно интерчендж снижают? а то только намерения были...
Shaman
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 20:08
Shaman написав: cohan написав: ramzes4 написав:
Так а где обещанное экспертами превращение кешбэка в тыкву?
Похоже, связь кешбэка с размером интерчейнджа оказалась слегка преувеличенной.
ну, кое-что есть, на самом деле
например, Техника и Маркетплейсы, и нечасты, и невысоки
а собственно интерчендж снижают? а то только намерения были...
https://bank.gov.ua/ua/news/all/komisiy ... memorandum
там дата уже, 1 Июля
cohan
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Додано: П'ят 25 чер, 2021 21:46
Для цього компанії Visa та Mastercard звернулися до Антимонопольного комітету України із заявою щодо надання дозволу на узгоджені дії.
Після отримання такого дозволу вони розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити:
Дозвіл дали?
klug
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Додано: Суб 26 чер, 2021 01:52
klug написав:
Для цього компанії Visa та Mastercard звернулися до Антимонопольного комітету України із заявою щодо надання дозволу на узгоджені дії.
Після отримання такого дозволу вони розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії інтерчейндж, зокрема комісії мають становити:
Дозвіл дали?
дадут, НБУ самый влиятельный орган, вариантов быть не может
cohan
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