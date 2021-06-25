надо смотреть на цифры - с 01.07.21 верхняя граница интерченджа - 1,2%. такой уровень и был на обычных картах. больше было только gold и выше.
так что в течение года существенных изменений не будет.
для сравнения, в Польше интерчендж - 0,3%
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Додано: Суб 26 чер, 2021 10:19
надо смотреть на цифры - с 01.07.21 верхняя граница интерченджа - 1,2%. такой уровень и был на обычных картах. больше было только gold и выше.
так что в течение года существенных изменений не будет.
для сравнения, в Польше интерчендж - 0,3%
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:28
ограничение по 8 тыс связано только с 40 купюрами за раз. будут 500 - сможет выдавать 20 000 грн. будут 1000 - 40 000 грн за раз.
20 транзакций в день - это ограничение ПУМБ? не слышал, не сталкивался.
ПУМБ еще не ставит 200купюрные аппараты? Альфа, когда пошла к физикам, понаставила.
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:30
Re: ПУМБ
где-то есть данные, кто из банков чьи карты принимает? точнее принимает больше ограничения по 1 тыс грн
в Альфа-банкомате - Моно и Восток - только по 200. Зато с Привата - я помнится и по 5 тыс грн снимал.
Додано: Суб 26 чер, 2021 10:38
Додано: Суб 26 чер, 2021 11:02
у них две ставки - 0,3 и 0,2%. 0,3% - макс.
если правильно понял:
credit - 0,3%
debit - 0,2%
это после законодательного ограничения, принятого в ЕС
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